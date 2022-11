CCIR Journée de l'innovation entreprenariale samedi 10 décembre

Par CCIR - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 08:57



Chef(fe) d'entreprise, porteur de projets, étudiant(e), Pierrick Robert, Président de la CCI de la Réunion et les membres élus vous invitent à la 𝟭𝗲̀𝗿𝗲 𝗲́𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗹'𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲 en présence de nombreux partenaires.

🔸 Financeurs, structures d'accompagnements, institutionnels, avocats, notaires et experts seront présents pour échanger avec vous !

➡ Au programme : conférences, ateliers, rencontres B to B, tables rondes, espaces de démonstration,...

𝘿𝙚 𝙣𝙤𝙢𝙗𝙧𝙚𝙪𝙭 𝙡𝙤𝙩𝙨 𝙖̀ 𝙜𝙖𝙜𝙣𝙚𝙧 𝙙𝙤𝙣𝙩 1 𝙫𝙤𝙮𝙖𝙜𝙚 !!

Infos et inscription 👉 https://bit.ly/3U2HANX