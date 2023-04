Journée de l'entreprenariat au féminin "Osez au féminin"

La CIVIS et ses partenaires de l’insertion organisent à l’IUT de Saint-Pierre « Osez au Féminin », un évènement qui met à l’honneur l’entrepreneuriat et l’emploi au féminin.



Cette manifestation à destination des étudiantes (Université, EGC), des cheffes d’entreprise (créées et en devenir), et des femmes en parcours d’insertion, était l’occasion de proposer une journée de conférences, d’ateliers et de networking pour célébrer le rôle des femmes dans le monde de l’entreprise et les encourager à se lancer.



Au fil du temps, les femmes ont brisé de nombreuses barrières dans le monde professionnel, y compris dans des métiers considérés comme traditionnellement masculins. Malgré les défis et les obstacles, de plus en plus de femmes sont aujourd’hui présentes dans des domaines tels que la technologie, la science, l’ingénierie, la médecine, les forces armées et bien d’autres encore. Les femmes apportent une diversité de perspectives et de compétences précieuses à ces secteurs, ainsi qu’une représentation plus équitable dans la main-d’œuvre.



Bien que le sexisme et la discrimination de genre continuent d’exister, les femmes qui exercent des métiers dits d’homme font preuve de détermination et de résilience pour réaliser leurs rêves et inspirer la prochaine génération de femmes professionnelles.



Entreprendre au féminin



Les femmes représentent aujourd’hui près d’un tiers des entrepreneurs en France, selon une étude de l’INSEE publiée en 2022. Cette proportion est en augmentation constante depuis plusieurs années, preuve de l’engagement croissant des femmes dans le monde de l’entreprise.



Cependant, malgré cette progression, les femmes entrepreneures font encore face à des défis spécifiques, tels que l’accès au financement, la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, ou encore la discrimination de genre.



« Osez au Féminin » a souhaité contribuer à faire évoluer cette situation en proposant une journée dédiée à l’entrepreneuriat au féminin, en permettant de créer des vocations fortes et renforcer le mouvement des women’s empowerment principles (ensemble de principes offrant des conseils aux entreprises sur la façon de promouvoir l’égalité des sexes et le développement professionnel des femmes).



Au programme



« Osez au Féminin » a proposé un programme pléthorique s’articulant autour de tables rondes avec des intervenantes, sur des thèmes tels que :

• La place de la femme dans l’insertion professionnelle, en recherche d’emploi, de formation dans les métiers dits d’hommes (Bâtiments, Génie Civil, transports, agriculture, Ressources humaines.

• La place de la femme dans le monde de l’entrepreneuriat avec des interventions de femmes inspirantes, qui témoigneront de leur parcours. L’occasion également de sortir des codes pré établis.

• Des ateliers de la création : Mindset/Leadership, Confiance en soi, le Women’s empowerment, Vision Board, les Soft Skills

• Etc.



DES INTERVENANTES DE RENOM :



Les conférences ont animées par des femmes s’étant imposées dans des métiers traditionnellement masculins et des femmes entrepreneures reconnues dans leur domaine, telles que :

• Patricia BOUCARD (Dirigeante et formatrice de l’agence Théia)

• Ingrid VIOLEAU (Formatrice de l’agence Rebondir)

• Angélique CADET (Jeune Groupement Créateur)

• Aime COMTOIS (Dirigeante de Gayar Expertise)

• Sophie CAUSETTE (Coaching professionnelle)

• Marie-Claire ROBERT (Conductrice de bus - Transport Mooland)

• Murielle ABERLE (Ingénieure Géotechnique- GTOI)

• Laura LARIVIÈRE (Entrepreneuse & Start upeuse)



Toutes ces femmes ont réussi à s’imposer dans le monde du travail et de l’entreprise, et ont partagé leur expérience à la nouvelle génération de femmes, que la CIVIS ne célèbre pas seulement le 8 mars, mais tous les jours.