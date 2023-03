Communiqué Journée de l'autisme 2023 : Le CRA Réunion lé la !

En France, on estime que 8 000 enfants autistes naissent chaque année, ce qui représente 1 personne sur 100. Les personnes avec un Trouble du

Spectre de l’Autisme (TSA) présentent des difficultés dans les interactions sociales et la communication avec des altérations sensorielles et des

comportements / intérêts à caractère restreint ou répétitif. Il existe différents niveaux de sévérité des symptômes, d'où la notion de « Spectre ».

Dans ce contexte, le CRA Réunion - Centre Ressources Autisme, porté par l’association Claire Joie, réalise des diagnostics (à partir de 6 ans) et de

la ressource pour toutes personnes concernées par ce handicap. Le diagnostic reste un préalable pour mettre en place une prise en charge adaptée

à la situation de la personne et de son entourage. Par N.P - Publié le Vendredi 3 Mars 2023 à 14:43

CONVIVIALITE ET PARTAGE AU BLUE BAYOU POUR LA JOURNEE MONDIALE DE L’AUTISME 2023 !



La journée mondiale de l'autisme, organisée par le CRA Réunion, aura lieu le samedi 1er avril 2023 au Blue Bayou à Etang Salé ! Soutenu par la ville d’Etang-Salé et le Rotary Club Saint-Denis Bourbon, le CRA se mobilise avec l’ensemble des associations de familles (Autisme Réunion, Blue Family, Autisme Bel Avenir 974, le nouvel Ecolier, Entre Parenthèse, APRDD, Autisme et Sport, GEM TSA et bien d’autres) pour proposer une journée conviviale, locale et solidaire. L’objectif est de sensibiliser autour des réalités du quotidien des personnes autistes et favoriser leur inclusion afin de contribuer à une société plus respectueuse de chacun.



Les associations de familles, les structures du secteur médico-social, l’école de psychomotricité et différents professionnels de tout horizon seront présents pour faire découvrir leurs actions et dispositifs.



A cette occasion, de nombreux temps forts seront proposés de 8h30 à 16h30 :



- Deux conférences le matin sur : « Les particularités sensorielles » et « Prévenir les troubles du comportement de l’adolescence à l’âge adulte » d’une personne avec un TSA



- Un espace information composé de professionnels de différents dispositifs de sensibilisation et d’accompagnement autour de l’autisme



- Un espace bien-être proposant des activités de relaxation et de repos (sophrologie, massage, bol tibétin, art thérapie, zoothérapie, ostéopathie, magnétisme, massage ayurvédiques, etc..)



- Un espace loisirs et partage avec des activités (zumba, boxe, contes mimés avec des marionnettes, ludothèque, groupe de parole, légo-thérapie, etc.. )



- Un pic nic lontan possible et à disposition un food-truck



- Une tombola, une exposition de dessins de personnes avec TSA



- Un concert de clôture par JF GANG Cette journée est libre d’accès sans inscription.



Pour plus d’informations, contactez-nous par mail à l’adresse suivante : journeedelautismeCRA@clairejoie.re ou par téléphone au +262 262 22 59 52



Pour suivre toute l’actualité de cette Journée Mondiale de l’Autisme 2023 aux couleurs péï, suivez-nous sur notre page Facebook : CRA Réunion – Centre de Ressources pour l’Autisme. Tou seul nou sa va plu vite, avec zot nou sa va plu loin ! CRA Réunion, Association Claire Joie 14 ruelle Rivière, 97436 SAINT-LEU, La Réunion Directrice Générale – Emmanuelle TERGEMINA