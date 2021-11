Société Journée de l'Economie Sociale et Solidaire : St-Paul innove avec un village de l'ESS sur la place du marché forain

La ville de Saint-Paul a décidé de donner un éclat particulier cette année à la journée de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) en mettant en place pour la première fois un véritable village réunissant tous les acteurs de ce secteur très important, particulièrement dans notre île. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 17:11

Les différents stands accueilleront les premiers visiteurs demain mercredi à partir de 8h30 sur la place du marché forain.



Après les traditionnels discours du maire et de la sous-préfète, les visiteurs pourront se balader entre les différents stands pour faire connaissance avec toutes les associations et coopératives présentes, tandis que des organismes officiels comme Pôle emploi proposeront même des offres d'emploi dans le secteur.



Un atelier "Chantier d'insertion" avec comme support l'animation théâtrale présentera un spectacle aux visiteurs à 11h30.



