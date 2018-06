Journée de l'Alternance 2018, c'est le 27 juin prochain !

Pour le reste, comme pour les éditions précédentes, cette Journée de l’alternance constitue à l'évidence une initiative efficiente de réunir sur un même lieu, la quasitotalité des offres d’alternance du territoire.



Les temps forts restent les mêmes : offres d'emploi locales et en mobilité, showroom métiers et formations, et séquences de job dating, en direct avec les entreprises. Et l'entrée est gratuite.



C'est au final la concrétisation du partenariat : Etat au travers de ses services, Région Réunion, agglomération avec la Cinor et ses villes membres, Pôle emploi chambres consulaires, organismes de formation et autres partenaires…



Un partenariat “constructif” en somme qui fait dire à la Cinor que “Tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin”.