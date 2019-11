Sport Réunion Journée de karting organisée sur le circuit de la Jamaïque ce dimanche

L'association Kart Auto Réunion, affiliée à l'UFOLEP, met en place une animation autour d'une journée de roulage karting sur le circuit de la Jamaïque ce dimanche, de 8h30 à 17h. La piste est réservée à cet effet par le jeune club dionysien. Depuis plusieurs semaines, voire des mois, les pilotes de karting se plaignent du manque de créneaux proposés par la NORDEV au profit d'autres manifestations "moto", "rallye", "gros cube", etc...

La piste, à l'origine, était une piste de karting.

En 1985 la première grande surface de l'ile s'était installée à l'emplacement de la première piste de karting de la Réunion.

La municipalité de l'époque avait alors proposé le déménagement de la piste sur le terrain actuel moyennant une contre partie du groupement commercial de grande distribution qui souhaitée s'installer. La route qui longe cette grande surface porte d'ailleurs le nom de "Rue du karting".

Depuis les choses ont bien changées et la piste est devenue une piste à usages multiples et sous gestion maintenant de la NORDEV.

Ceci dit, le ruban de bitume de 980m n'a jamais été rénové, c'est le même depuis plus de 30 ans. En y faisant rouler des motos, des voitures, des rollers, des super-motard (terre/bitume) etc... l'enrobée de départ ne ressemble plus à grand chose. Malheureusement (ou heureusement), c'est la seule piste "homologuée" de l'ile. Alors, comme dit le créole, les amateurs en font mauvaise fortune bon cœur. Kart Auto Réunion propose donc ce dimanche de réinvestir le site avec un maximum de kart dans une formule purement de loisirs et d'entrainements avec un repas convivial offert à tous les participants pour la modique somme de 5 euros. Programme : 8h30 accueil

9h00 briefing

9h15 sessions de roulage 15' par catégories

12h00 repas

13h30 sessions de rouage 30' minutes pour les ROTAX et KZ, 15' pour les autres catégories

17h00 tirage au sort loterie

