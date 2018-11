A la Une . Journée de jeudi pluvieuse prévue pour la Réunion

Comme annoncé dans le point de 14h ce sont les régions du quart sud est de la REUNION qui ont été copieusement arrosées ces dernières 24h. Les stations de Météo France Réunion rapportent 122.2mm en 24h à Piton Sainte Rose, 94.2mm au Baril ,55.5mm à Saint Benoit et 49.0mm à Grand Coude à 18h. Les relevés disponibles sur la région du volcan et des plaines sont finalement négligeables.

A l'heure ou j'écris on notera que les averses ont été moins fortes et plus circonscrites que prévu.

Cette nuit des averses localement modérées à fortes peuvent se produire plus particulièrement sur la moitié est de l'île. Ailleurs le risque est nettement plus faible.

Comme le montrent les images sat une zone d'instabilité modérément active se trouve entre la Réunion et la côte orientale malgache. La prévision du modèle européen pour demain reste un renforcement sensible de l'instabilité se traduisant par des averses à caractère orageux possibles sur tout l'intérieur et encore une fois sur le quart sud est de l'île dans la région de Sainte Rose notamment. Le modèle est toutefois moins agressif qui ne l'a été. Je rappelle que dans une atmosphère instable des paquets orageux peuvent se développer soudainement alors qu'il peuvent rester à quelques kilomètres en mer ou se déverser sur une localité. La prévision avec ce type de temps quand le risque orageux n'est que modéré reste ardue car on peut souvent être trop "pessimiste" ou au contraire le sous-estimer.

En résumé demain il est fort probable qu'il pleuve plus qu'aujourd'hui et des averses orageuses localement importantes sont possibles voire probables pour le quart sud est.Notons une houle de sud sur l'ouest et le sud jusqu'à Ste Rose.





MAURICE est demeurée à l'écart des pluies aujourd'hui. Il a fait chaud avec encore 32°c à Port Louis et à Pointe aux Cannoniers. On pourrait noter des passages d'averses plus fréquents en deuxième partie de nuit sur la moitié sud et dans l'après midi de demain principalement encore sur la moitié sud.



Enfin à MADAGASCAR pour le moment les impacts de foudre ont été inférieurs à hier. L'activité s'est concentrée sur la côte est et au large entre la Grande Ile et la Réunion comme le montrent les images satellite.



