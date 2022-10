Courrier des lecteurs Journée de confinement - écologie oblige -

Par Adaman Jean-Marcel de Créteil - Publié le Lundi 31 Octobre 2022 à 11:03

Ce mois particulier comporte une journée supplémentaire c'est le fameux 29 février. Pourquoi ne pas militer pour que le samedi 29 février 2024 soit placé sous le signe d'une journée d'action contre le réchauffement climatique et écologique. Un confinement généralisé et stricte doit être envisage de notre territoire national et départemental. Cette initiative va permettre de marquer symboliquement notre solidarité contre le réchauffement climatique. Je souhaite de tout cœur que ce projet puisse se mettre en place. Comme vous le savez nous avons un jour bonus tous les quatre ans au mois de février .