Journée d'accés aux droits ce samedi 25 juin à Saint-Paul

Cette manifestation organisée par la ville de Saint-Paul, en collaboration avec le Conseil départementale d’Accès au droit, est une belle occasion pour le public de venir s'informer, de prendre conseil, d'être accompagné et aidé dans leur démarche judiciaire sur des sujet tels que Litige, différend familial, problème de succession, conflit de voisinage, contrat de travail… Sont autant de problématiques que l'on peut rencontrer.



Cette Journée locale d’Accès au Droit concentre, en un seul et même lieu accessible, tous les professionnels du droit et les associations.



Ces rencontres seront gratuites, anonymes et sans rendez-vous.