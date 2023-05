"Journée d’accès au droit" le samedi 20 mai à Sainte-Anne

Le communiqué :



Organisée par le Conseil Département d’Accès au Droit de La Réunion (CDAD), en partenariat avec la Ville de Saint-Benoît, cette journée est l’occasion d’aller à rencontrer des professionnels et associations de l’accès au droit.



Divorce, différend familial, problème de succession, infraction pénale ou même conflit de voisinage… Quel que soit votre problème d'ordre juridique ou social, vous trouverez sans doute une réponse auprès des professionnels présents lors de cette Journée d'accès au droit.



Pour répondre à vos questions, seront présents : avocats, notaires, conciliateurs, commissaire de justice, fondation Abbé Pierre, justice restaurative…



Ces rencontres gratuites, anonymes et sans rendez-vous, se dérouleront sur à la mairie annexe de Sainte-Anne le samedi 20 mai de 8h00 à 12h00.



Plus d’informations auprès du Point Justice au 02 62 50 15 42.