Journée d'accès au Droit ce samedi à St-Pierre

Une journée accès aux droits est organisée par la ville de Saint-Pierre et le Conseil Départemental d'Accès au Droit ce samedi 21 avril 2018 de 9h à 13h, sur le parking en contrebas de l’hôtel de ville de Saint-Pierre.



Cette manifestation doit permettre aux personnes souhaitant bénéficier de conseils et d’informations juridiques de rencontrer, gratuitement, des professionnels du droit. Ainsi, des avocats, notaires, huissiers, professionnels de maisons de justice mais aussi des bailleurs sociaux, associations de consommateurs… seront présents pour orienter le public et aider à la résolution de problèmes ou expliciter certaines démarches.