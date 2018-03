Journée d’Amour chiens et chats au Jardin de l’État - 13 mai 2017

Le Jardin de l’État a accueilli ce samedi 13 mai la Journée d’Amour "chiens et chats" organisée par deux associations de protection animale de La Réunion, la Société Protectrice des Animaux (SPA) et Réunion Protection Animale (RPA), avec le partenariat du Département.



Pour cette première édition, 7 stands attendaient les visiteurs sur lesquels vétérinaires, professionnels… prodiguaient des conseils : comment bien éduquer votre animal, bien le nourrir, savoir le soigner, informations sur la vaccination, l’alimentation, la stérilisation, l’éducation canine, le dressage, la mise en beauté...- une manifestation pédagogique pour permettre aux propriétaires comme aux futurs de mieux comprendre un animal de compagnie.



Joueur, mignon, attendrissant, tout se joue parfois à un regard pour déclencher l’adoption d'un animal de compagnie et plus d’un visiteur s’est laissé séduire lors de cette journée. Les deux associations présentes, ravies d’exposer au Jardin de l’État, ont veillé à faire passer un message essentiel : "si les animaux de compagnie font le bonheur de plus d’une famille, ils demandent en retour beaucoup d’affection et ils doivent être nourris, soignés, toilettés… et surtout aimés !". Des animaux ont pu être pré-réservés et ne seront remis aux familles qu’après visite de leur lieu d’habitation car prendre un animal est une responsabilité.



Ce message d’amour a été entendu par le Département qui a soutenu l’organisation de cette opération : "Il est essentiel d’aider et d’accompagner les associations bénévoles pour qu’elles puissent faire leur travail de sensibilisation à l’égard des plus jeunes et des moins jeunes. Cette manifestation est l’occasion de rappeler les valeurs de respect de la vie. Les animaux sont des êtres vivants et font partie de la vie de beaucoup de familles. Il faut les aimer pas seulement pour soi mais aussi et avant tout, les aimer pour eux" a indiqué la Présidente du Département, Nassimah Dindar.