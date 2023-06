Météo Journée agréable malgré quelques gouttes de pluie

Le bulletin de Météo-France : Par NP - Publié le Mercredi 14 Juin 2023 à 06:57

En début de journée, quelques averses transitent vers les côtes Nord et Est du département mais elles restent majoritairement au large.



La matinée est donc très agréable, très ensoleillée et dans une douce ambiance pour la saison. Avant la mi-journée, les développements nuageux se font le long des pentes en laissant les sommets dégagés.



Dans l'après-midi, quelques petites averses se déclenchent çà et là dans les hauts mais elles demeurent très modestes. En fin d'après-midi, celles-ci peuvent temporairement glisser vers l'océan dans la région du Port ou de la Possession.



Partout ailleurs, de belles conditions subsistent et l'impression de beau temps est bien réelle sur une large bande littorale.



Les températures maximales atteignent 28 à 30°C sur le littoral, 15 à 17°C au Maïdo et au Volcan, et 21 à 23°C dans les cirques.



Le vent reste faible une bonne partie de la journée et les brises semblent dominer sans trop de problème.



La mer est peu agitée à agitée.