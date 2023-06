Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Journée académique de l’Éducation au Développement 3e édition





Une implication grandissante



Plus de 30 stands étaient animés par des élèves éco-délégués venus de 23 établissements mais aussi 22 partenaires dont des associations et des organismes qui présentaient des projets et des activités couvrant tous les objectifs du développement durable (les ODD) : créations à partir d’objets recyclés, jeux pédagogiques, architecture, santé et bien-être, expositions, conférences, tables rondes…



Le maire Bruno Domen et l’élue déléguée aux Affaires scolaires Nadège Bernon ont arpenté les stands avec la Rectrice de l’Académie de la Réunion, Chantal Manès-Bonniseau, découvrant des projets créatifs avec enthousiasme.



Remise des labellisations du label “E3D” (École en Démarche de Développement Durable)



Lors de cette journée, des labellisations ont été attribuées aux établissements. De niveau 1 à 3, le label E3D récompense les écoles engagées dans une démarche éco-responsable. Et nous sommes fiers de nos écoles de Saint-Leu, qui ont obtenu à 100% ce label ! Et le plus encourageant c’est que parmi les 6 labels de niveau 3 (le plus haut), plus de la moitié sont des maternelles. “Quelle fierté pour ces petits champions !” lance Denis Bouiller, référent EDD à Saint-Leu, pour le premier cycle.



Le niveau 3 a été obtenu par :

– L’école élémentaire de Saint-Leu centre

– Les écoles maternelles de Stella, La Fontaine, Etang Saint-Leu

– Les écoles primaires d’Estella Clain et de la Pointe des Châteaux



La ville de Saint-Leu, engagée dans le développement durable



L’élue, Nadège Bernon est heureuse de constater, “un peu plus chaque année, l’engouement et l’implication de nombreuses écoles ainsi que l’engagement de nouveaux partenaires dans cet événement”, donnant l’espoir que cela créera une synergie évidente dans les années à venir.



Le développement durable est plus qu’une obligation éthique, c’est un devoir envers nos générations futures. Face à cette problématique, l’équipe de Bruno Domen s’est pleinement engagée dans l’éducation. Via la Caisse des Ecoles de la Ville, les établissements scolaires reçoivent chaque année une subvention dédiée à l’Éducation au Développement Durable. Une aide précieuse qui a véritablement fait la différence !



“Les idées ne manquent pas, ajoute l’élue : nous envisageons de faire intervenir plus d’associations éco-responsables dans les projets d’éducation, afin de valoriser les métiers en lien avec l’agriculture biologique, de transmettre des savoirs-être et savoirs-faire à la jeunesse. Et outre l’appuis financier apporté aux écoles, nous souhaitons accompagner cette extension par tous les moyens possibles. Nos services (technique et environnement) participent pour beaucoup à la pérennité de ces projets, par le biais de leurs interventions logistiques et humaines”.



JAEDD 2023





