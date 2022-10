Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Journée Sak i Aid au Tampon : Émotions, convivialité et répit au programme des Aidants





Parmi les spectateurs émus aux larmes, touchés par les témoignages, la Vice-présidente du Département Augustine Romano et représentante du maire du Tampon a insisté sur « la chance pour les Aidants d’avoir des outils comme le GIP-SAP et les associations. J’ai accompagné mon père jusqu’à la fin. Très souvent, on se sent seule et dépourvue car on fait face à des situations extrêmement difficiles qu’on a jamais connues. Mais depuis quelques années, le Département a largement contribué à la reconnaissance de l’activité d’aidant et à leur regroupement, pour favoriser le partage d’expériences et la libération des paroles à travers le GIP-SAP et le Café des Aidants. Plus récemment encore, nous avons lancé la Karavan Sak i Aid - présente sur le site aujourd’hui - pour venir à la rencontre des Aidants, notamment dans les Hauts de l’île. Répondant ainsi à la volonté du Président Cyrille Melchior d’engager la démarche Aller vers, en direction de la population ».



Lors de son discours de lancement de la Journée Sak i Aid, Thérèse Ferde, Vice-présidente du Département déléguée à l’accompagnement des personnes âgées, a rendu hommage aux Aidants : « Nous sommes conscients de tout ce que vous accomplissez pour vos proches, pour ces personnes qui ont besoin de vous au quotidien. Votre engagement, votre parcours, votre esprit de solidarité et votre bienveillance sont des leçons de vie pour tous ».



Michelle, qui assiste sa mère, âgée, souffrant d’un handicap à la main et opérée du dos, raconte son quotidien d’aidante : « Ma journée commence par la douche de ma Maman, son petit déjeuner, ses activités, la préparation du déjeuner… Je termine tout ça avant d’aller au boulot. L’après-midi, une auxiliaire prend le relais pendant quelques heures, puis le soir j’y retourne pour le dîner, le lit, les médicaments… Il y a des moments où je craque, comme tout le monde. Être aidant, c’est un métier à plein temps où l’on doit s’investir à 200%. Il faut avoir l’œil sur tous les gestes, les mouvements, les déplacements ».



L’équipe du GIP-SAP, dirigée par Stéphanie Vergoz et le Département ont placé l’édition 2022 sous le signe de la convivialité et du partage avec un programme festif pour les proches aidants mais également les personnes aidées et le grand public. Une quarantaine de partenaires ont donné vie au village « Information/Conférence » ateliers et diverses activités ludiques ont été proposés en plus des stands d’information et de sensibilisation. Au village « Savoir faire péi », place à l’artisanat et à l’économie solidaire à travers les ateliers de choca, de tabouret paillé et d’autres articles faits-main du Tampon et d’ailleurs. Loin de l’ambiance festive et musicale, le village « Bien-être et détente » portait bien son nom. C’est dans ce chapiteau bien calme, dans une ambiance d’apaisement, que les notions de repos et de répit ont pris tout leur sens grâce aux séances de yoga, de massage, de sophrologie, de réflexologie plantaire mais aussi de coiffure et de manucure.



