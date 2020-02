Journée "Port Mort" contre la réforme des retraites

Les dockers se mobilisent contre la réforme des retraites et bloquent le Port-Est depuis ce matin.



L’Intersyndicale a organisée deux convois pour les rejoindre. Le premier est parti de St-Pierre à 8h tandis que le second s’est élancé de St-Denis à 9H.



Une opération escargot est en cours et donc de fortes perturbations à prévoir, notamment sur la Route des Tamarins et sur la Route du Littoral.