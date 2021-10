Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Journée Nationale des aidants, Village de Corail : Répit, repos et dialogue

La Journée nationale des aidants se déroule sur… 3 jours à La Réunion ! « C’est un moment de répit, de repos, d’informations et de dialogue pour les aidants, les aidés, les associations et les professionnels » décrit le Président du Département Cyrille Melchior. En effet, des ateliers thématiques, des séances de bien-être, des stands d’informations, d’écoute et de conseils sont proposés au Village Corail de l’Ermitage, ouvert à tout public, les 4, 5 et 6 octobre 2021. Cette désormais traditionnelle manifestation est organisée depuis 2010, année de création du GIP-SAP : Groupement d’Intérêt Public - Service À la Personne, qui met en œuvre les missions d’accompagnement à la structuration de la filière de l’aide à la personne et les dispositifs de soutien et d’accompagnement des aidants familiaux, dont le nombre est estimé à 50 000 sur l’île.

Solidarité et bienveillance exemplaires

Le Président du Conseil départemental, accompagné de la Vice-présidente déléguée à l'accompagnement des Personnes âgées, Thérèse Ferde, et de Conseillers départementaux, a pris le temps d’aller à la rencontre et de dialoguer avec quelques aidants et les personnes âgées et/ou en situation de handicap accompagnées. Il n’a pas manqué de leur rendre hommage dans son discours d’ouverture : « Nous sommes conscients de la problématique du quotidien des proches aidants. Un quotidien parfois difficile, exigeant, et épuisant. Un quotidien où, parfois, l’on ressent aussi une grande solitude face à la maladie ou à la dépendance des personnes que nous aimons. Nous ne sommes que trop conscients des réalités de votre engagement au service de vos proches, de ces personnes qui ont besoin de vous au quotidien. Votre engagement, votre parcours, votre esprit de solidarité et votre bienveillance sont des leçons de vie pour tous ».

Les scènes de vie des aidants en argentique

L’année dernière, à cause de la crise sanitaire, la manifestation n’a pas pu se tenir. Mais l’édition 2021 qui a démarré ce lundi 4 octobre est particulièrement prometteuse, grâce notamment aux divers ateliers thématiques proposés. La qualité de la conférence-débat d’ouverture en témoigne. Animé par Brigitte Croff, experte en gérontologie et handicap, praticienne à domicile et auteure, ce premier atelier intitulé « Prévenir l’isolement social des aidants en développant le lien social » a vu la participation active du public, intéressé. Une vingtaine d’autres conférences rythment les 3 journées (voir le programme). Les photographies en noir et blanc réalisées par l’artiste Manu Naxos, suivant les procédés originaux de l’argentique sont également à découvrir au cœur du Village Corail. Comme son nom l’indique, cette exposition retrace les « Portraits et scènes de vie des aidants ».

Bâtir un bien vieillir de qualité

D’autres panneaux décrivent les séances d’informations, groupes de paroles et autres Cafés des aidants organisés par le GIP-SAP dans les 4 coins de l’île. Au niveau des stands d’informations, les associations, les organismes et les différents prestataires agissant dans le domaine de l’accompagnement des séniors et des personnes en situation de handicap s’activent pour informer les visiteurs. Le volet bien-être n’a pas été oublié avec les stands de modelage et de réflexologie plantaire qui ont attiré le public venu de toute l’île dès la première journée.

Pour le Département, les actions en faveur des aidants et des aidés ne se limitent pas à ces 3 journées ; les prestations et les dispositifs mis en place, se poursuivent tout au long de l’année : « Nous accompagnons les aidants via le GIP-SAP (voir missions en encadré) et nous veillons sur nos gramouns et sur les personnes en situation de handicap à travers l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie), l’aide-ménagère, l’accueil familial, le chèque santé, le pass bien-être… » précise le Président Cyrille Melchior qui ajoute « Dans le cadre de la nouvelle mandature, nous voulons aller plus loin, pour défendre davantage les aidants. Il y a un combat à mener avec les parlementaires et avec le Gouvernement. Dans tous les cas, l’enjeu du devenir des proches-aidants est parfaitement intégré dans nos réflexions. Nous aurons, je l’espère, des réponses fortes pour bâtir un bien-vieillir de qualité et surtout bienveillant, grâce à un juste accompagnement de l’engagement des aidants ».

Les missions du GIP-SAP sont multiples

- Apporter des réponses, à travers la mise en place d’une plateforme d’écoute, d’information et d’orientation composée d’un numéro vert, d’un site internet et d’une page facebook, de points ressources aidants sur les quatre secteurs de l’île pour de l’accompagnement de proximité, des Cafés des aidants qui sont de formidables temps de rencontre, d’échange et d’enrichissement humain.

- Offrir un accompagnement individuel ou collectif, sur un spectre très large allant du soutien psychologique et des aides, aux démarches administratives, des séances de développement personnel et toutes les ressources consacrées au partage des informations.

- Animer le monde des aidants, en organisant des événements comme la Journée des Aidants, ou encore en accompagnant les acteurs du territoire dans ce domaine.

- Permettre aux aidant d’avoir des moments de répit, de se retrouver avec soi et avec les proches, pour pouvoir souffler et sortir du quotidien difficile.







Dans la même rubrique : < > Semaine Bleue 2021 Enquête publique relative à la procédure Terres incultes (Saint-André) du 4 octobre au 3 novembre 2021