Communiqué Journée Nationale de prévention "1Bébé, 1Livre" : Les orthophonistes luttent contre l’illettrisme et l’illectronisme

Le syndicat des orthophonistes de la région Réunion (SORR) organise depuis plus de 10 ans, à cette période, l’action Nationale de prévention « 1 Bébé, 1 Livre » dans toutes les maternités de l’île de la Réunion, en partenariat avec le Rotary Club de Saint Denis. Elle aura lieu cette année le Jeudi 17 Novembre 2022. Par N.P - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 11:27

Le communiqué :



Depuis plus de douze ans, les orthophonistes organisent chaque année, une journée d’action pour lutter contre l’illettrisme. En France, 7 % de la population âgée de 18 à 65 ans est concernée par l’illettrisme (chiffres de l’ANLCI). Quelles conséquences ? Échec scolaire, exclusion sociale, illectronisme...



L’action « 1Bébé, 1Livre » consiste à informer les parents sur l’importance de parler à leur enfant et d’interagir avec lui dès la naissance.



A l’heure où le gouvernement met en avant les 1000 premiers jours de l’enfant et fait de l’année 2021-2022, l’année de la lecture, la Fédération Nationale des Orthophonistes déplore l’inaction des instances face à la disparition des orthophonistes des services hospitaliers et notamment de ceux dédiés à l’enfant. Il apparaît alors essentiel de rappeler les enjeux liés au développement du langage et de la communication dès les premiers mois de vie.



Le langage, outil de socialisation et socle des apprentissages



Le langage est le moyen privilégié pour communiquer, apprendre et s’insérer dans la société. Dès la naissance, le bébé communique avec son entourage par des regards, des sourires, des bruits de bouche. Ces manifestations sont les prémices de l’installation du langage. Le bébé a besoin d’attention et d’interactions. Il va ainsi pouvoir développer ses capacités de communication, d’expression, de compréhension et quelques années plus tard, apprendre à lire et à écrire.



Le langage, facteur protecteur contre l’illettrisme et l’illectronisme



Des troubles du langage mal détectés ou non pris en charge par des professionnel·les de santé peuvent entraîner une exclusion du système scolaire, des difficultés d’intégration sociale, un illectronisme... C’est pourquoi, les orthophonistes militent pour la prévention des troubles du langage dès la naissance.



« 1Bébé, 1Livre », une action au service des familles



Malgré la situation de crise sanitaire actuelle, les orthophonistes restent mobilisés pour la prévention. Les 7 maternités de notre île devraient accueillir comme chaque année, cette action de prévention.



La Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) – le SORR, syndicat de défense et de promotion de la profession d’orthophoniste, acteur de prévention et de promotion de la santé.