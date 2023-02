A la Une . Journée Nationale de la Prévention du Suicide : "Quand la famille va mal"

Le 24 février 2023, SOS Solitude organise la Journée nationale de la Prévention du Suicide pour aborder les situations familiales et proposer des outils de préventions et d'accompagnements. Cette journée a pour objectif de mettre en lumière les différentes situations de souffrance que nous pouvons rencontrer et d'offrir des solutions pour sortir de ces situations difficiles. Le thème retenu cette année : "Quand la famille va mal". Par GD - Publié le Mardi 14 Février 2023 à 14:50



QUAND LA FAMILLE VA MAL



La JNPS a pour objectif de réfléchir sur le problème du suicide en abordant différents thèmes chaque année (seniors, ados, etc.). Cette année, l'association SOS Solitude mettra en lumière les situations familiales et proposera des outils de prévention et d'accompagnement pour aider à sortir de crise. La souffrance, qui est souvent rencontrée dans les pratiques de l'association (écoute téléphonique, cabinets, structures), est un corollaire de l'humanité.



La Haute Autorité de Santé définit la crise suicidaire comme une crise psychique qui peut aboutir au suicide. Cette crise constitue un moment d'échappement où la personne se sent vulnérable, ainsi qu’en situation de souffrance et de rupture d’équilibre relationnel avec elle-même et son environnement. Cet état est réversible et temporaire.



Ces crises n’impacter pas uniquement les personnes qui les subissent. Elle est souvent partagée avec le couple et la famille avec qui les relations peuvent devenir instables en raison de la rupture d'équilibre relationnel.



SOS Solitude, grâce à ses écoutants, peut constater la souffrance des appelants qui rencontrent des difficultés familiales (problèmes d'éducation, financiers, judiciaires, d'addiction, religieux, de solitude, de conflits, etc.). Cette journée permettra également d'aborder les situations familiales, qui sont souvent à l'origine de la souffrance et de la crise suicidaire.



Depuis 2003, SOS Solitude a mis en place le 0262 97 00 00. Le service téléphonique reçoit en période basse 1000 appels/mois en moyenne et en période haute plus de 1500 appels/mois.



