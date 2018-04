<<< RETOUR La Réunion Positive

Journée Nationale de l’Arbre





Dans le cadre de sa politique en faveur de la biodiversité et de la lutte contre le dérèglement climatique, la Région instaure en 2018 une journée dédiée à la plantation d’arbres sur le territoire réunionnais au titre de la « Journée nationale de l’arbre ». Objectifs : sensibiliser les citoyens à la protection de la Nature et agir pour la diminution des gaz à effet de serre.



De nombreuses institutions publiques et privées, des lycées, des associations… s’associent à cette démarche : le Conservatoire Botanique National des Mascarins (CBNM), EDF, le Parc National, l’ONF, le Centre d’Etudes et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM), la CIREST, SIDELEC, la SEMAC…



Inauguration de l’arboretum du Lycée Nelson Mandela

Aux côtés des lycéens, le président de la Région et Denise HOARAU, conseillère régionale déléguée à la biodiversité, ont le plaisir de participer à la création d’un arboretum le : Mardi 10 avril 2018 au Lycée Nelson Mandela- Bras Fusil (Saint-Benoît) D’autres actions de plantation sont menées dans toute l’île, retrouvez le programme exhaustif de cette journée ci-dessous : #JourneedelArbre #LaReunionPositive @regionreunion JOURNÉE NATIONALE DE L’ARBRE LE 10 AVRIL 2018

EDF

Sensibilisation de ses 700 agents.

Plantation d’un arbre sur chacun de ses sites.

Parc National

Valorisation des arbres plantés dans le cadre du programme Life+ Forêt Sèche, avec Reforest’action et les collaborateurs du groupe Ravate.

Rappel du nombre d’arbres plantés depuis le début de l’année et plus globalement depuis la 1ère action de reboisement de la forêt sèche en 2012. Et rappel de l’objectif final du nombre de pié d’bwa plantés à l’horizon 2020.

Centre d’Etudes et de Découverte des Tortues Marines

Organisation d’une journée plantation, soit un atelier au Cap Champagne (Nord Boucan Canot) et au même moment un atelier sur la plage de Kélonia (si personnelsuffisant).

+ d’informations ici

Association du Collège des Aigrettes à ces ateliers.

CIREST

Plantation d’un bois rouge, arbre endémique, réalisée par une classe de l’école de Bras-Fusil devant le siège de la Cirest, à Bras-Fusil.

Ce bois rouge symbolique apparaîtra comme un « marqueur » dans la zone d’activités où se trouvent les bureaux de la Cirest.

Des petits pots de bois rouge seront remis à chaque enfant participant à cette opération.

La plantation aura lieu entre 8.30 et 9.00

CBNM

Don de 15 plants

Participation aux séquences au lycée G.Brassens et à la Région

CAUE

Le CAUE anime un inventaire des arbres remarquables de La Réunion depuis 2016.

ONF

Plantation d’espèces rares à laquelle Monsieur Sylvain Léonard (directeur régional) a convié les représentants de la Région, qui sera réalisée par les personnels sur site et viendra renforcer l’arboretum existant à La Providence.

40 arbres rarissimes dans le milieu naturel, seront plantés en sécurité dans l’arboretum.

Région DGA Grands Chantiers Transports et Déplacements

Plantations sur les routes/ronds points

Cellule environnement Services Prospectives – Direction Etudes et Grands Chantiers

Proposition de secteurs pour les plantations :

le nouveau pont des Orangers (secteur Est)

la Voie Vélo Régionale Port Possession (secteur Ouest)

le rond-point à l’entrée de St Anne livré en 2017 (secteur Est)

Entre-Deux giratoire aval RD 26 hors agglomération (secteur Sud)

Lycée Georges Brassens

Plantation d’un arbre

Lycée Nelson Mandela

Plantation d’un arbre

SIDELEC REUNION

Plantation de deux arbres endémiques au siège du SIDELEC avec la participation d’une soixantaine d’enfants de classe de CM1 et CM2

SEMAC

Plantation de 10 arbustes endémiques, au niveau de 10 résidences de la SEMAC réparties sur 4 communes (St-André, St-Benoît, Bras-Panon et Ste-Suzanne)

