Journée Mondiale du Recyclage le samedi 18 mars

Accueil et petit-déjeunerRamassage et collecte de déchets à proximité du collège Jean LafosseAtelier de sensibilisation au tri des déchetsAtelier upcycling et bricolage pour apprendre à fabriquer des objets à partir de bois de palettesAtelier bio compostageRendez-vous rue de Paris en face de l'Ashram du Gol à Saint Louis.Le samedi 18 mars 2023, à partir de 08h30 jusqu'à 12h30Événement gratuit et accessible à tous et aux enfants accompagnés d'un adulte.Pour vous inscrire et retrouver toutes les informations importantes, rendez-vous sur la page de l'évènement