Rubrique sponsorisée Journée Mondiale de dépistage du cancer de la peau à St-Paul

La Ville de Saint-Paul et sa Karavàn Santé s’impliquent dans la sensibilisation et le dépistage du cancer de la peau avec une manifestation organisée ce mercredi 11 mai 2022 à l’esplanade de Boucan Canot. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 6 Mai 2022 à 17:27

Rendez-vous de 9h à 15h pour participer à différentes activités lors de la journée mondiale de dépistage du cancer de la peau. Plusieurs partenaires s’associent à la Ville de Saint-Paul afin de communiquer à propos de cette maladie qui touche une vingtaine de Réunionnaises et de Réunionnais chaque année.

Sensibilisation sur l’importance de la prévention solaire, apprentissage des bons gestes à adopter au quotidien… Le grand public pourra s’informer sur ces différents sujets afin de mieux connaître et comprendre le cancer de la peau auprès des professionnels de santé présents sur les stands.

La Karavan santé de la Ville de Saint-Paul va aussi effectuer le déplacement tout comme les dermatologues et les membres des associations MISOLRE, Lutte Contre le Cancer et du Point info santé du Département.