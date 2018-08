<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Journée Internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition Ce jeudi 23 août marque la « Journée Internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition ». Initiée par l’UNESCO depuis 1998, cette Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition rend hommage chaque année le 23 août, aux millions d’hommes, femmes et enfants victimes de l’esclavage.





Date symbolique, le 23 août 1791 met en lumière le fait que les esclaves ont été les principaux acteurs de leur libération et permet de se souvenir de l’emblématique insurrection qui libéra l’île de l’esclavage et favorisa la création de la première République Noire le 1er janvier 1804.



Cette date inscrit dans la mémoire de tous les peuples du monde la révolte des esclaves de Saint-Domingue. Un soulèvement qui a joué un rôle déterminant dans l’abolition de l’une des plus extrêmes violations des droits de l’homme dans l’histoire de l’humanité.



Devoir de mémoire



De l’autre côté du globe, à La Réunion, Joseph Napoléon Sébastien Sarda Garriga, commissaire de La République proclame le 20 décembre 1848 l’abolition de l’esclavage. Dans l’île, plus de 60 000 esclaves retrouvent ainsi leur liberté…



Cette année, on célèbre les 170 ans de l’abolition de l’esclavage à La Réunion. L’occasion pour la commune de Saint-Paul de mettre en lumière des lieux emblématiques marqués par cet épisode de l’histoire. Parmi eux, Le Square de l’Appel du 18 juin -qui sera prochainement rebaptisé Le Jardin de la Liberté. Il abrite la stèle en hommage aux esclaves révoltés de novembre 1811. D’autres lieux sont hautement chargés d’histoire sur le territoire comme Le Square Leconte de Lisle (prochainement La Place de l’Humaniste), pour honorer le poète Saint-Paulois engagé dans la lutte contre l’esclavage ; le Débarcadère (place où débarquait les esclaves), le cimetière des esclaves et des Oubliés (situé derrière le cimetière marin)… La Ville de Saint-Paul à la réelle ambition de transmettre ce passé aux générations futures. Un véritable devoir de mémoire, car Saint-Paul « i oubli pas »…



227 ans plus tôt. C'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a débuté à Saint-Domingue (aujourd'hui République d'Haïti et République dominicaine) l'insurrection qui devait jouer un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique.





