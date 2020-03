<<< RETOUR Département de La Réunion

Journée Internationale des Forêts : exposition à l'Artothèque

Présentation

Dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts, l'ONF, le Conseil Départemental et la DEAL vous invitent à plonger au coeur des forêts réunionnaises. L'occasion d'en apprendre plus sur les dangers qui les menacent, sur les moyens mis en oeuvre pour les protéger et sur leur rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique.



La thématique 2020 « La forêt face au changement climatique » est l'occasion de rappeler le rôle essentiel des forêts et du bois dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'implication du Conseil Départemental principal propriétaire et premier financeur de l'entretien de nos forêts, et de mettre en valeur le travail des équipes de l'ONF, pour accompagner l'adaptation des milieux à ces changements rapides.

Exposition "Journée internationale des forêts" : la forêt s'expose à l'Artothèque du 14 au 29 mars. Une exposition en trois parties : Partie I : « Protéger la forêt réunionnaise face aux risques qui la menacent »

Partie II : « La forêt et le réchauffement climatique »

Partie III : « Le réchauffement climatique : un phénomène complexe en marche ».

Une exposition pédagogique :

Des étudiants du BAC pro PLP Economie-Gestion Accueil du Lycée Professionnel Julien de Rontaunay et du BTS Communication du Lycée Leconte de Lisle sont associés à l'organisation de cet événement. Encadrés par le corps enseignant et par les partenaires, ils auront pour missions d'accueillir le public, d'orienter les visiteurs dans leur découverte des différents supports et enfin de les accompagner pour répondre à un quizz mis en place.

Les plus jeunes ne seront pas en reste, puisque plusieurs classes auront la chance de pouvoir découvrir l'exposition.

Ne manquez pas ! Notre quizz adapté à l'âge de chacun pour devenir un parfait forestier

Nos ateliers pédagogiques

Nos projections du film institutionnel : L'ONF Réunion Les racines d'un savoir-faire Infos pratiques : exposition partenariale (ONF/DEAL/Conseil Départemental) publique et gratuite,



à découvrir du 14 au 29 mars 2020,



à l'Artothèque du Département de La Réunion : 26 rue de Paris à Saint-Denis,



du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30. Qu'est-ce que la Journée internationale des forêts ?

Créée par l'ONU en 2011, la Journée internationale des forêts est pilotée en France par l'association TERAGIR, soutenue par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et le ministère de l'Education Nationale et fédère différents partenaires de la filière forêt-bois, dont l'ONF.



Il s'agit de célébrer l'arbre et la forêt du 14 au 22 mars, tout en sensibilisant le grand public à la gestion durable et à l'importance à la fois économique, écologique et sociétale de ces milieux naturels. Réservoirs de biodiversité, puits de carbone, source de bien-être et leviers de développement d'une économie verte : les forêts sont essentielles à l'Homme et la planète. Dans un contexte d'accélération du changement climatique et d'érosion de la biodiversité, garantir leur vitalité est un enjeu majeur qui concerne la société toute entière.



A l'occasion de cette « Journée internationale des forêts », 30 plants ont été mis en terre le vendredi 13 mars au sein de l'arboretum de l'ONF à la Providence.





