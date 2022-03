Journée Internationale des Droits des Femmes, rendez-vous ce samedi 12 mars !

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Ville de Saint-Paul vous donne rendez-vous ce samedi 12 mars de 8h à 12h sur le parking du CCAS (en face du marché forain) pour une matinée d’information et de sensibilisation, mais aussi de jeux interactifs et de participation citoyenne autour du thème de la lutte pour les Droits des Femmes. Cette manifestation baptisée #Cenestpasmafete, tient à interpeller les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois sur les inégalités qui persistent toujours entre Femmes et Hommes.



45 ans après sa création par l’ONU, cette journée rappelle plus que jamais que la défense des Droits des Femmes est un combat de tous les jours. En cela, les pouvoirs publics ont un rôle crucial à jouer pour rappeler que l’égalité femmes-hommes demeure une priorité. Difficile accès à l’emploi, différences de rémunération, travail à temps partiel plus répandu…

La Ville de Saint-Paul, Terre Solidaire et Inclusive, s’engage auprès des Femmes avec cet événement organisé ce samedi 12 mars à Saint-Paul. Venez nombreux !