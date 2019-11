<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Journée Internationale des Droits de l'Enfant : un rassemblement "partage" à l'École Eugène Dayot





Organisé par l’assocation LDB (Lékol du Bonheur) et ses partenaires Les Dayotains (association périscolaire), l’AFTRR (Atelier radio presse), l’association EPA (Écoute-moi, Protège-moi, Aide-moi), BDN (Bois-de-Nèfles) Sports, le centre de La Ressource à Sainte-Marie, avec la participation du Rotary Club de la Baie de Saint-Paul et de la ville de Saint-Paul, ce rassemblement partage se déroulera la journée du mercredi 20 novembre 2019, date anniversaire de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant.



Cet événement, qui célèbre par ailleurs le 30ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), rassemblera plus de 200 enfants inscrits dans les centres de loisirs et les mercredis jeunesses de diverses communes. Également présents ce jour-là, des classes et des ateliers qui se sont engagés dans le même projet global et qui se ressemblent pour échanger autour de cette question : Comment éduquer pour mieux vivre ensemble nos différences?



Placé sous le thème du “temps des échanges et du partage pour grandir tous et toutes ensemble”, ce rassemblement vise à présenter une restitution collective de productions sur la thématique des droits de l’Enfant.



Exposition, spectacle et débats, les enfants prennent la parole pour exprimer leurs propositions pour améliorer l’application de leurs droits. Laurent Roselli et Peter Beaucamps, musiciens-auteurs-compositeurs, seront présents de 13h30 à 15h30 pour une scène à terre. Ils seront accompagnés de la conteuse et écrivain, Isabelle Hoareau-Joly.



Au programme de cette journée au centre de loisirs les Dayotains (23, rue Évariste de Parny) et salle de conférence du Front de mer (165 bd du Front de mer):



– 8h30/9h30 : Accueil

– 9h30/12h00 : Jeux et débat pour les enfants (3/5 ans et 6/10 ans)

– 12h00/13h30 : Pique-nique, échanges et partage

– 13h30/15h30 : Scène à terre pour spectacle et expression juridique

– 15h30/16h00 : Remise des lots de la tombola aux gagnant-e-s

– 16h00/17h30 : Goûter et départ pour les invités

– 17h30/19h30 : Apéro, échanges et partage en familles autour de la thématique : ” Quelle éducation pour mieux vivre nos différences?” Cette partie du programme est ouvert au public et se déroulera en salle de conférence.



