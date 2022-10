Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Journée Internationale de la Non-Violence - Dévoilement du buste du Mahatma Gandhi

Ce dimanche 2 octobre, la Conseillère Régionale, déléguée aux affaires culturelles, Stéphanie POINY-TOPLAN était sur le front de mer de Saint-Paul pour le dévoilement du buste du Mahatma Gandhi, dans le cadre de la Journée Internationale de la Non-Violence.



Pour le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SERAPHIN, « ce 2 octobre représente une date symbolique. C’est aussi le jour anniversaire de Gandhi, en 1869. Faire connaître la vie de Gandhi fait partie de notre devoir de mémoire. Nous devons apprendre aux jeunes générations que son combat a provoqué un grand bouleversement dans le monde. On retiendra de Gandhi la puissance de son engagement. Célébrer Gandhi, c’est célébrer le vivre-ensemble, indissociable de notre Réunion. Soyons donc des passeurs de paix, des ambassadeurs de la tolérance. »



Le Président du Département, Cyrille MELCHIOR nous partage cette citation de Gandhi : « commencer par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. »



Karine LEBON, Députée de la 2e circonscription, nous parle d’un lien fort entre l’Inde et La Réunion. Elle nous rappelle une partie du peuplement de La Réunion où de nombreux malbars ont rejoint notre île. « Cette journée de non violence, c’est aussi rappeler que malgré nos désaccords, nous devons tous ensemble travailler pour la population. Ensemble, nous pouvons combattre toutes les formes de violences. »



Pour le Consul Général de l’Inde Mr Jitendra Nath Majhi, « ce jour est vraiment spécial. Nous célébrons le 153e anniversaire d’un grand homme. Gandhi continue de tous nous inspirer encore aujourd’hui, plus de 70 ans après sa mort. Le buste de Gandhi est un cadeau du gouvernement Indien. La Réunion est une île multiculturelle où il fait bon vivre. »



La Conseillère Régionale, Stéphanie POINY-TOPLAN, rend « hommage à Gandhi, évidemment, mais bien au-delà, nous honorons la richesse de nos peuplements dont nous sommes si fiers. Gandhi a été la voix de la désobéissance. Sa vie, consacrée à la lutte contre les discriminations et les injustices sociales, est un don pour l’humanité qui ne doit jamais être oublié. C’est aussi une source d’inspiration pour La Réunion. Quand La Réunion célèbre la part indienne de son identité, comme nous le faisons aujourd’hui, ce sont tous les Réunionnais qui rendent grâce à nos aînés et à leurs traditions et saluent l’héritage transmis de génération en générations. »







