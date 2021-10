Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Journée Internationale de la Femme Rurale Lorraine NATIVEL, Vice-Présidente de la Région Réunion et Jean-Bernard MARATCHIA, Conseiller Régional, délégué aux Affaires agricoles, ont participé à la Journée Internationale de la Femme Rurale ce vendredi 15 octobre à Saint-Pierre. Étaient présents, Cyril MELCHIOR, Président du Département de La Réunion, Alix MARDE, Président de la FDSEA, Frédéric VIENNE, Président de la Chambre d’agriculture, Nadine GRONDIN, Présidente de l’ASAR, Sarah SALAH ALY, Présidente de la commission des agricultrices et Lucien GUIDICELLI, Sous-Prefet de Saint-Pierre.



Portée par la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de La Réunion (FDSEA), cette journée placée sous le signe de l’agriculture au féminin a pour objectif de permettre aux agricultrices de faire découvrir au public leur produit et leur savoir-faire. Pour cette occasion, de nombreuses activités sont proposées telles que divers concours, des dégustations de produits locaux ou encore le marché des productrices.

À l’issue de ce moment, le Trophée des Agricultrices a été remis à 3 lauréates dans 3 catégories différentes :

L’engagement

L’innovation

Le savoir-faire

" Il est important de rappeler qu’au niveau mondial les femmes ont un rôle essentiel et incontournable dans l’économie rurale. Reconnaître et soutenir ces femmes constituent un levier de développement extrêmement puissant. À La Réunion, 1200 femmes travaillent dans le secteur de l’agriculture, soit 20% de l’effectif global en 2021. Nos agricultrices travaillent trop souvent en arrière-plan, à l’ombre de leur conjoint. Je salue pleinement votre dynamisme car, en tant que mère de famille courageuse, vous alternez brillamment plusieurs activités au cours de vos journées. Il est indispensable que les femmes prennent davantage de places et de responsabilités dans le monde agricole. "

