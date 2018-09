Société Journée 5 étoiles au Palm Hôtel & Spa pour les marmailles de 1000 Sourires Une trentaine de petits Saint-Paulois parrainés par l'Association 1000 Sourires ont vécu une journée en VIM (Very Important Marmaille) samedi dernier, en compagnie de la nouvelle Miss Réunion 2018. Après une arrivée spectaculaire au Palm Hôtel & Spa, à bord d’un appareil de la compagnie Corail Hélicoptère, Morgane Soucramanien est devenue marraine de l’Association 1000 Sourires.

Toute la matinée, les marmailles ont joué les petits chefs lors de deux ateliers gourmands préparés par Les Saveurs de la Fournaise. Pendant que Charles Nagou apprenait aux enfants à réaliser une tarte ananas, fraise, patate douce, Bruno Gossard faisait découvrir des saveurs typiquement créoles aux marmailles. Chouchou, cannelle, vanille, les enfants touchent, sentent, dégustent, et ont les papilles en éveil.

L’arrivée spectaculaire de Miss Réunion 2018, en hélicoptère Mais juste avant le repas, c’est un apéritif un peu spécial qui les attend. Les enfants sont conduits vers les jardins du Palm quand ils aperçoivent un hélicoptère de la compagnie Corail hélicoptère. Les marmailles saluent l’appareil et applaudissent, jusqu’au moment où ils comprennent qui est à bord: Miss Réunion.



“En tant que partenaire du comité Miss Réunion, Canal + Réunion a tenu à emmener Morgane Soucramanien à la rencontre des enfants, pour qu’elle devienne marraine de l’association pour cette année 2018-2019. Le fait de voir leurs sourires et leur étonnement, c’est tout ce qui compte pour nous”, explique Charles Lauret, chargé de communication chez Canal+ Réunion.

Après avoir fait la bise à chacun des enfants, la reine de beauté reçoit son diplôme de marraine en présence de Marie-Alice Sinaman. “Je suis toujours contente d’accueillir tous les ans une nouvelle marraine pour m’épauler, en plus quand c’est une miss, forcément, les enfants, tout de suite les yeux pétillent”, sourit l’humoriste.



Un repas en VIM A l’heure du repas, les VIM mangent avec les VIP. Morgane Soucramanien et Marie-Alice Sinaman sont rejointes par Joël Manglou, et chacun s’attable avec les enfants. Après le dessert, c’est l’heure des dédicaces et des adieux. “C’est une belle aventure humaine que je vis avec 1000 Sourires. J’ai vraiment hâte d’être à la prochaine opération”, confie Morgane Soucramanien

Intermède musical Une fois la Miss partie, les marmailles prennent place pour le dernier temps fort de la journée : un concert très privé avec Joël Manglou. L’homme au chapeau est venu avec toute une panoplie d’instruments : une guitare, un violon, une mandoline, un violoncelle, une cabosse, un banjo et un oud ! “Les instruments que j’ai emmené aujourd’hui viennent de plusieurs pays, et j’aime les faire découvrir parce que je trouve qu’ils font voyager, c’est mieux que l’avion !, plaisante Joël Manglou.



Après avoir donné un concert sans fausses notes, la journée se termine pour les musiciens d’un jour. Un dernier au revoir à Patrice Peta, direction Saint-Paul. “Nous soutenons l’association évidemment pour offrir du bonheur aux enfants, mais je dois avouer que nous aussi, ça nous rend heureux”, conclut le directeur de l’hôtel.

“Pour cette 222e opération, notre équipe de bénévoles a été heureuse d’accompagner les enfants dans ce magnifique hôtel 5 étoiles. Cette journée de rêve a été possible grâce à la mobilisation de nombreux partenaires que je remercie”, conclut Ibrahim Ingar, président de l’Association 1000 Sourires . Lu 139 fois



Dans la même rubrique : < > Top 5 des articles les plus lus sur Zinfos cette semaine World Clean Up Day: 17 tonnes de déchets ramassées