La nouvelle Majorité Régionale
Le journal de la Région Réunion - n°37
sept. 2021
SOMMAIRE
LA RÉUNION EN « RÉSONANCES » AVEC LE LOUVRE
LA NOUVELLE GOUVERNANCE RÉGIONALE
DESSERTE DU CENTRE HOSPITALIER OUEST RÉUNION
LES AIDES POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
« CLAP CLAP » POUR LES LYCÉENS
LA RÉGION ENGAGÉE POUR L’ÉDUCATION
UNE VOIE TOUTE TRACÉE
AGENDA
Le journal de la Région Réunion - n°37
sept. 2021
SOMMAIRE
LA RÉUNION EN « RÉSONANCES » AVEC LE LOUVRE
LA NOUVELLE GOUVERNANCE RÉGIONALE
DESSERTE DU CENTRE HOSPITALIER OUEST RÉUNION
LES AIDES POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
« CLAP CLAP » POUR LES LYCÉENS
LA RÉGION ENGAGÉE POUR L’ÉDUCATION
UNE VOIE TOUTE TRACÉE
AGENDA