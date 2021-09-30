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LA REGION REUNION

Journal de la Région Réunion - N° 37 - sept. 2021

Jeudi 30 Septembre 2021

Journal de la Région Réunion - N° 37 - sept. 2021
La nouvelle Majorité Régionale
Le journal de la Région Réunion - n°37
sept. 2021
SOMMAIRE
- LA RÉUNION EN « RÉSONANCES » AVEC LE LOUVRE
- LA NOUVELLE GOUVERNANCE RÉGIONALE
- DESSERTE DU CENTRE HOSPITALIER OUEST RÉUNION
- LES AIDES POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
- « CLAP CLAP » POUR LES LYCÉENS
- LA RÉGION ENGAGÉE POUR L’ÉDUCATION
- UNE VOIE TOUTE TRACÉE
- AGENDA



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Jeudi 30 Septembre 2021 - 10:17 Remise de plaques aux partenaires touristiques du village de Grand Coude

Mardi 28 Septembre 2021 - 10:15 10ème édition "Village Maloya"

“Passeport Réussite pour chaque jeune.”

“La 2ème génération des Grands Chantiers.”

“Libérer les entreprises et les énergies.”

“Libérer la terre.”

“Affirmer l’identité, la fierté réunionnaise.”

“Liberté de bouger, de se connecter...”

“La coopération.”
 

3 rue Émile Hugo
Immeuble Rigolet

97490 Sainte-Clotilde

06 92 97 75 75
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