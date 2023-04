Jour férié : Pas de collecte de déchets ce lundi 10 avril 2023

Respectez, comme habituellement, toutes les consignes

Sortez vos déchets aux jours indiqués sur votre calendrier de collectes.

Déplacez votre véhicule s’il gêne le passage du camion de collecte dans votre rue.

Le lundi 10 avril 2023 étant férié, il n’y aura pas de collecte de déchets ce jour-là.Toutes les collectes de la semaine seront décalées au lendemain jusqu’au samedi 15 avril 2023.Consultez votre calendrier de collecte 2023 pour savoir quels jours vos déchets seront collectés.Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il est important de respecter toutes les consignes afin de ne pas perturber les collectes et le tri des déchets :Usagers, nous comptons sur votre compréhension et votre civisme. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit depuis La Réunion) : du lundi au jeudi de 8h à 16h, et le vendredi de 8h à 15h.