Jour de sport santé fait son grand retour à Saint-Paul !

Cette année, la grande manifestation sportive et familiale portée par l’Office Municipal des Sports et de l’Éducation Populaire de Saint-Paul (OMSEP) et la Ville de Saint-Paul revient avec plusieurs animations et initiations sportives. Cet évènement gratuit pour tous, vous permettra de rencontrer les associations qui œuvrent dans vos quartiers !Rendez-vous le 28 août sur le front de mer de Saint-Paul de 9h30 à 17h pour participez à toutes les animations proposées, n’oubliez surtout pas votre tenue de sport et votre maillot de bain !Il y en aura pour tout le monde ! Vous êtes une association sportive saint-pauloise ? Vous souhaitez participer cet événement ? RDV ICI : https://oms-saintpaul.re/2022/08/02/jour-de-sport-sante-2022-associations-saint-pauloises/