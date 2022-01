Jour de rentrée scolaire : Huguette Bello s’est rendue au lycée Le Verger, à Sainte-Marie

Jour de rentrée pour les élèves réunionnais. La Présidente de Région, Huguette Bello, s’est rendue ce matin au lycée Le Verger, à Sainte-Marie, aux côtés de la Rectrice Chantal Manès-Bonnisseau. Elle était accompagnée de Céline Sitouze, vice-présidente de Région déléguée à l’éducation et de Karine Nabenesa, vice-présidente déléguée à la formation professionnelle et à l’apprentissage.



Huguette Bello : « Je comprends l’inquiétude de certains parents... Le contexte sanitaire reste encore lourd mais nous y faisons face. On s’adapte, on s’organise, on fait preuve de résilience. L’école est précieuse, elle est le coeur battant de la République. Alors malgré les contraintes, la place de nos enfants est à l’école. L’Education Nationale a plus que jamais besoin d’être soutenue. Je souhaite la meilleure des rentrées possibles aux élèves, aux enseignants et aux personnels techniques… »