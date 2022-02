A la Une . Jour de l'An chinois : Découvrez les caractéristiques du tigre d’eau

Mardi prochain marquera l'entrée dans la nouvelle année du calendrier chinois. 2022 correspond à l’année du tigre associé à l’élément eau. Une année placée sous le signe de la force et du courage. Par GD - Publié le Mardi 1 Février 2022 à 08:24

C’est au tour de la communauté chinoise de célébrer le Nouvel An de son calendrier. Après avoir enterré l’année du bœuf, c’est à présent à celle du tigre de prendre place.



Le félin symbolise la force, l’indépendance et le courage. Le tigre ne flanche pas, même face aux difficultés. Il est courant d’offrir des chapeaux ou chaussures avec des tigres dessus afin de porter chance.



En 2022, le tigre est associé à l’élément eau qui symbolise l’éloquence, l’agilité, le mystère, une certaine froideur également.



L’année du tigre est la cinquième la plus convoitée. Selon les croyances, les enfants nés lors d’une année de tigre d’eau sont intelligents, pleins d'humour et bons dans la socialisation. Ils ont la réputation de gagner de l'argent et ont une forte capacité à s'adapter à de nouvelles choses.



Les personnes nées sous le signe du tigre sont souvent perçues comme courageuses et autoritaires. Ce sont des personnes passionnées, mais souvent inconstantes.