Ville de Saint Paul Jour de Sport Santé : plus de 90 activités gratuites ​Tous en tenue de sport le dimanche 2 septembre 2018 au front de mer et à la Cocoteraie de l’Étang à Saint-Paul ! Pour la 10ème édition de « Jour de Sport Santé », le public est attendu nombreux afin de profiter de plus de 90 activités proposées par les associations sportives Saint-Pauloises. Un événement présenté ce jeudi 23 août avec l’annonce du programme de la manifestation sportive devenue incontournable à la Réunion.



Acteur du développement et de la promotion du Sport sur le territoire Saint-Paulois, l’Office municipal des Sports (OMS), en collaboration avec les services de la Ville, organise la nouvelle édition de «Jour de Sport Santé». Le Maire, Joseph Sinimalé, l’adjoint délégué aux Sports, Thierry Martineau, et la présidente de l’OMS, Catherine Paoli, détaillaient les grandes lignes de la manifestation.



Il s’agit du rendez-vous incontournable des amoureux du sport ! Et il y en a pour tous les profils : les accros, les sportifs du dimanche ou encore ceux qui veulent s’y (re)mettre ! Le dimanche 02 septembre, on vous attend en tenue de sport sur le front de mer de saint-paulois ainsi qu’à la Cocoteraie de l’Étang où plus de 90 animations et initiations sportives seront proposées gratuitement.



Nouveauté cette année, un challenge des bénévoles sera organisé pour marquer les 10 ans mais, aussi et surtout, mettre en avant toutes les « petites mains » de cette grande journée sportive. Venez également découvrir le patrimoine Saint-Paulois à travers 2 balades pédestres et une balade à vélo. De plus, des fanfares et des groupes de percussion sont invités à venir assurer le show tout au long de la journée. Autant de raisons pour ne surtout pas manquer ce Jour de Sport Santé !



Retrouvez le programme complet sur le site de l’OMS. Cette journée, temps fort de la vie associative Saint-Pauloise depuis 2009, permet aux associations sportives adhérentes à l’OMS :



– d’initier et de faire découvrir sa pratique sportive,



– de promouvoir le Sport et de se mettre en relation avec les autres associations sportives et la population afin d’augmenter leur nombre de licenciés,



– de promouvoir la Santé par le Sport : mise en place d’espaces dédiés « Sport-Santé » et d’ateliers de sensibilisation (Sport Bien Etre, Sport Senior, Sport et Prévention, Sport de Loisirs ou de Compétitions),



– de sensibiliser les participants à avoir une attitude éco-citoyenne,



– de continuer la promotion du dispositif « sport sur ordonnance ».

Et pour patienter avant l’édition 2018 de Jour de Sport Santé, nous publions ci-dessous une vidéo des meilleurs moments de l’édition 2016. Ça vous permettra de passer le temps d’ici le 2 septembre. Ça vous laissera aussi le temps d’aller acheter des baskets si vous n’en avez plus dans le placard.



