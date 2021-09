Jour de Sport Santé fait son grand retour à Saint-Paul !

Cette année, la grande manifestation sportive et familiale portée par l’Office Municipal des Sports et de l’Éducation Populaire de Saint-Paul (OMSEP) et la Ville de Saint-Paul revient avec un nouveau concept : 6 événements sur 6 dates dans 6 quartiers de la commune de Saint-Paul. Cet évènement gratuit pour tous, vous permettra de rencontrer les associations qui œuvrent dans vos quartiers !– Dimanche 26 septembre au Gymnase + la piscine municipale de Bois de Nèfles– Dimanche 3 octobre au Stade de La Saline Les Hauts– Dimanche 10 octobre au Stade du Guillaume– Dimanche 17 octobre au Gymnase de Saint-Paul Centre + la piscine municipale du front de mer + le tennis club de la baie– Dimanche 24 octobre au Stade de La Saline Les Bains + plage de trou d’eau– Dimanche 31 octobre au Gymnase de Plateau-Caillou + le centre nautique Josselyn Flahaut + le skate parkRendez-vous le 26 septembre à Bois-de-Nèfles de 9h à 16h pour le premier événement ! Venez découvrir en famille à partir de 9h les activités proposées par les 14 associations participantes.Il y en aura pour tout le monde ! Vous êtes une association sportive saint-pauloise ? Vous souhaitez participer à cet événement ? RDV ICI