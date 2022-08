Communiqué Jour de Sport Santé ce dimanche 28 août au Front de mer de Saint-Paul

En 2020, cette manifestation avait rassemblé près de 10 000 personnes. Par N.P - Publié le Vendredi 26 Août 2022 à 09:56

Le communiqué :



L’Office Municipal des Sports et de l’Éducation Populaire de la Ville de Saint-Paul (OMSEP) vous invitent à la 13ème édition de “Jour de Sport Santé” qui aura lieu ce dimanche 28 août 2019 de 10h à 17h sur le front de mer de Saint-Paul.

Pour cette manifestation sportive et familiale d’envergure, le public est attendu nombreux afin de profiter de plus de 60 activités proposées par les associations sportives Saint-Pauloises. Celles-ci feront découvrir aux volontaires des démonstrations, de l’initiation et amener le public (parents et enfants) à s’inscrire dans un club. En 2020, cette manifestation avait rassemblé près de 10 000 personnes. On vous y attend ! Retrouvez plus d’informations en cliquant sur ce lien