Jour de Sport Santé : Remise des bons aux 20 gagnants !

Dans le cadre de la Manifestation Jour de Sport Santé organisée le 28 août dernier, un jeu était organisé pour les enfants : “Gagne ton année de sport” ! À la clé, une année de sport dans le club de son choix. Parmi les participants, 20 gagnants ont été tirés au sort et se sont vu remettre leurs lots, ce mercredi 14 septembre, en présence de Patrick LEGROS, élu au sport et directeur de l’OMSEP, de Catherine PAOLI, présidente de l’OMSEP, de Claude HENRY, membre du comité directeur de l’OMSEP ainsi que du personnel de l’OMSEP. Sergio, Phalone, Maxime, Eddy, Ana, Raphaël… font partie des heureux gagnants. Ils pourront s’inscrire dans un club de sport, partenaire de l’opération. Durant un an, ces marmailles pourront s’épanouir dans la gymnastique, le roller, la danse, le twirling, la natation ou encore la boxe! Saint-Paul, résolument Terre active et sportive.