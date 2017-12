Ils n'ont pas été oubliés. Les marmailles en moyenne et longue hospitalisation à l'hôpital des enfants à Saint-Denis ont reçu ce lundi la visite du Père Noël.



Depuis 22 ans, le Rotary Club de Bourbon organise une distribution de cadeaux à destination des enfants hospitalisés dans l'établissement jouxtant le Jardin de l'État. Un moment indispensable pour que les enfants et leurs parents retrouvent le sourire quelques minutes.



"Nous reconditionnons des jouets pour les offrir. L'enjeu consiste pour nous à réparer des jouets, à les remettre totalement en état et à les distribuer le 25 au matin pour une animation avec les enfants et parents présents", explique le Rotary.



Au fil du temps, le Rotary a équipé une salle d'accueil pour les parents et financé un petit atelier de photos pour les enfants. "Nous programmons pour l'année prochaine des petits concerts pour les enfants. Nous sommes toujours touches par le travail du personnel soignant et trouvons notre récompense dans le sourire des enfants,nous offrons également au personnel en poste des coffrets de chocolat et cette année des petites bougies de Noël, signe d'espérance pour ces enfants !", termine le Rotary.