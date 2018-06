Jour J pour les collégiens qui passent leur Brevet

Ce jeudi marque le début des épreuves du ​Diplôme national du Brevet. 14 467 collégiens sont inscrits à la session 2018 (12 372 en série générale et 2095 en série professionnelle). Les collégiens commencent le premier examen de leur parcours scolaire de 10H30 à 12H avec la première épreuve de français, suivie par la seconde partie de français de 12H15 à 13H45.



Cet après-midi, dès 15H30, ils devront se mettre aux calculs avec les épreuves de mathématiques, et ce pendant deux heures.



Dès demain matin à 10H, ils enchaîneront avec l’histoire/géo et l'enseignement moral et civique entre 10H et 12H.



Dans l’après-midi, c’est la physique-chimie et/ou les sciences vie de la terre et/ou l’épreuve de technologie qui les attend.



Enfin, à 16H15, il sera temps de conclure ce session du Brevet 2018 par l’épreuveredoutée de langue vivante étrangère.



Dans l'académie de La Réunion, le taux de réussite au Brevet a atteint l'an dernier 85,1 % des candidats. Un résultat en progression par rapport à l'année 2016.



L'an dernier, 12.167 candidats avaient été admis. Le taux de réussite global avait gagné 1 point par rapport à juin 2016 et s’élevait donc à 85,1 %. Dans le détail, ce taux avait progressé de 1 point en série générale avec 84,7 % d’admis. Et plus légèrement en série professionnelle (+ 0,5 point), avec 87,6 %.



Avec un taux de réussite de 90,4 %, les filles devançaient les garçons de 10,6 points en moyenne. Feront-elles mieux cette année ? Réponse le 11 juillet à 16H sur Zinfos.