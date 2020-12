Josiane Juan Corvi, ancienne journaliste au JIR, est décédée…

Madame Josiane Juan Corvi est décédée ce mercredi 16 décembre, en métropole, dans le Var. Elle habitait depuis peu à Toulon. Elle avait fêté ses 74 ans le 7 Mai dernier.



Peu avant l’année 1980 et de longues années durant, Josiane Juan Corvi a été journaliste au JIR, en même temps que Jean-Pierre Juan qu’elle avait épousé à La Réunion même.



J’ai le souvenir d’une personne qui, dans le compte rendu des sujets qu’elle avait quotidiennement à traiter, tenait toujours à élever le débat en se refusant à faire dans le supposé ou le ladi-lafé, tout en allant au fond des problèmes qu’elle avait à soulever pour en montrer les retombées positives ou pas pour notre île et pour sa population. Elle forçait le respect et l’admiration.



Avec son époux et leurs deux enfants nés dans notre île, elle avait quitté La Réunion pour s’installer dans un premier temps dans le sud de la France, puis en Corse, à Zalana, petite commune de 150 habitants située à une demi-heure de Bastia. Corse de naissance, elle se donnait pleinement à des activités associatives et était très appréciée par la population et les autorités civiles et religieuses.



En début de cette année, Jean-Pierre et elle avaient fait le choix de retrouver la métropole et la ville de Toulon. C’est là qu’elle a été hospitalisée il y a environ un mois avant de quitter notre Terre ce 16 Décembre.



Ses obsèques auront lieu mercredi prochain à la Maison funéraire Le Papillon, à Six Fours les Plages, dans le Var.



Josiane, c’est avec beaucoup de respect et d’amitié que nous te saluons… Ton souvenir est toujours là, pour beaucoup d’entre nous, dans notre île de La Réunion que tu as aimée.