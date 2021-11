Joséphine Irsapoullé fête ses 101 ans

Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, accompagné de la conseillère municipale Marie Alexandre déléguée à la 3ème jeunesse et de Marie-Josée Sinapayel, élue du quartier, n’aurait manqué pour rien au monde ce rendez-vous avec cette Saint-Leusienne âgée de plus de cent ans dont le parcours est remarquable.



Remarquable pour son engagement auprès de son entourage et des enfants. Joséphine a en effet accueilli et élevé cinq enfants placés à son domicile aux côtés de son mari Joseph Irsapoullé. Elle s’est occupée de la fratrie et a multiplié les activités professionnelles. Joséphine Irsapoullé a ainsi travaillé dans les champs et l’élevage aux côtés de son époux.



Une vie exemplaire pour cette grande dame toujours de bonne humeur, née il y a 101 ans à Saint-Louis, mariée à Piton Saint-Leu et qui s’est investie pleinement pour les autres dans son quartier durant plusieurs décennies.