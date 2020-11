La grande Une Joseph et Sandra Sinimalé condamnés à 10 ans d'inéligibilité

Poursuivis pour prise illégale d'intérêts, recel de prise illégale d'intérêts et détournements de fonds publics entre mai 2014 et février 2019, Joseph Sinimalé, sa fille Sandra ainsi qu'Éric Madouré, compagnon de cette dernière et ancien chauffeur du maire de Saint-Paul, ont été condamnés ce jeudi par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à des peines de 3 ans de prison avec sursis. L'ancien maire et sa fille écopent en plus de 10 ans d'inéligibilité, ils n'étaient pas présents à l'audience pour connaître le délibéré du tribunal. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 5 Novembre 2020 à 13:58 | Lu 2008 fois





En effet, Eric Madouré avait été embauché en un temps record en tant que chauffeur de Joseph Sinimalé puis titularisé au cabinet. Problème, c'était sa compagne et fille du maire, Sandra Sinimalé, élue en charge de la gestion du personnel communal, qui signait elle-même les arrêtés de nomination.



Eric Madouré aurait en outre bénéficié d'une formation dans l'agriculture payée par la collectivité. Le préjudice avoisinerait les 200.000 euros.

Prise illégale d'intérêts: 3 ans de prison requis contre Joseph Sinimalé, sa fille et son gendre

Les trois protagonistes avaient été longuement auditionnés en juin dernier à la caserne Vérines pour s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés. Une garde à vue durant laquelle le père et la fille se seraient rejetés la responsabilité.



Pour rappel, Sandra Sinimalé avait déjà été condamnée l’année dernière par le TGI de Saint-Pierre à cinq ans d’inéligibilité pour emploi fictif au sein du Centre de gestion de La Réunion. Joseph Sinimalé, lui, avait été condamné en 1998 à trois ans de prison ferme, 100 000 francs d'amende et cinq ans d’inéligibilité, pour des faits de détournement de fonds, favoritisme et corruption d'électeurs.



Lors de l'audience qui s'est tenue le 9 octobre dernier, le procureur avait requis 3 ans de prison dont 2 ans avec sursis à l'encontre de l'ancien maire et de sa fille, et trois ans de prison avec sursis à l'encontre d'Eric Madouré.



Pour Joseph et Sandra Sinimalé, le procureur avait par ailleurs demandé l'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité d'une durée de 10 ans ainsi que le port d'un bracelet électronique pour la partie prison ferme.



Ils écopent de 3 ans de prison avec sursis, une amende de 10.000 euros chacun. 10 ans d'inéligibilité ont aussi été prononcés pour l'ancien maire et sa fille.



Les faits de prise illégale d'intérêts ont été retenus par les juges. Les accusés ont été partiellement relaxés pour la titularisation et l'avancement du gendre du maire. Aujourd'hui, pour le délibéré du tribunal, seul Eric Madouré était présent. Ni Joseph, ni Sandra Sinimalé n'ont fait le déplacement.



Le clan Sinimalé prévoit de faire appel à la décision de Justice. Les politiciens déplorent la peine d'inéligibilité et s'interrogent sur la lourdeur de la peine alors qu'ils ont été partiellement relaxés.



