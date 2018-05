Joseph Sinimalé visite une entreprise d’insertion à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines)

Le Relais Val de Seine : créer de l’emploi durable et préserver sa dignité grâce au travail

Ce déplacement s’est fait dans le cadre d’une mission relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Concilier activité économique et utilité sociale, c’est ce que fait le RELAIS du Val de Seine, une entreprise d’insertion…pas comme les autres installée à Chanteloup-les-Vignes.Créée en 1994, Le Relais Val de Seine qui emploie plus de 100 salariés, collecte, trie et revend textiles et chaussures usagés. Cette entreprise d’insertion compte 8 boutiques « Ding Fring », de Chanteloup les Vignes à Paris dans les 15ème et 20ème arrondissements.M. Sinimalé a été impressionné par le dynamisme et la solidité de cette entreprise, qui prouve encore une fois que les déchets, nos déchets, ont de la valeur et qu’il suffit de bonnes volontés et d’énergies pour les exploiter et créer des emplois durables.Le Relais est un réseau d’entreprises qui agit depuis 30 ans pour l’insertion de personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables. Membre d’Emmaüs France et de l’Inter Réseaux de la Fibre Solidaire (IRFS), il porte en lui les valeurs de solidarité et de générosité défendues par l’abbé Pierre. Il s’attache à lutter contre les causes d’exclusion, basant son action sur la conviction que le retour à l’emploi des personnes en difficulté est un moyen de les aider à préserver leur dignité, à retrouver leur autonomie financière et leur place dans la société. Il a développé pour cela plusieurs activités économiques, qui lui ont permis de créer plus de 2 200 emplois.