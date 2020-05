A la Une . Joseph Sinimalé répond fermement à ses détracteurs

Le maire de Saint-Paul a répondu publiquement à son colistier Jonathan Bima qui a annoncé quitter sa liste par presse interposée. Celui-ci reproche à l’édile sa gestion de la crise sanitaire. Joseph Sinimalé réagit à cette annonce avec une mise en garde à ses adversaires.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 24 Mai 2020 à 15:20 | Lu 1874 fois

La réaction n’est sait pas fait attendre. Joseph Sinimalé a appris en lisant le JIR ce matin que son colistier Jonathan Bima quittait sa liste. Pire, celui qui est 35e sur la liste du maire sortant annonce soutenir Huguette Bello dans la course à la mairie.



Jonathan Bima explique que son choix a été motivé par la gestion de la crise sanitaire par le maire. Il estime que la municipalité a été absente durant cette période. De plus, il se justifie en expliquant qu’en tant que membre actif du milieu social, il avait été appelé par Joseph Sinimalé pour cette raison, mais que « cette première expérience ne correspondait pas aux valeurs » qu’il défend.



Une trahison que n’apprécie pas du tout le maire sortant. Dans un communiqué, Joseph Sinimalé met en garde tous ses adversaires.

Communiqué



Joseph Sinimalé : La manipulation et la déstabilisation de mon équipe commencent !



J'apprends ce matin par la presse que l'un de mes colistiers ne souhaite plus contribuer à la campagne sur le terrain.



Bizarrement, il reprend les mêmes arguments développés par Mme Bello ces derniers jours.



« Comme quoi j'aurai été absent durant la crise du Covid. »

Parce que être présent c'est de se faire médiatiser à outrance et faire le buzz comme sait si bien le faire Bello!



Oui l'homme à abattre dans cette élection, c'est Joseph Sinimalé !



Tout m'est reproché, on cherche à me discréditer.



On a même cherché à me tendre des pièges durant cette période afin de les utiliser pour faire annuler l'élection en cas de victoire.



Je mets en garde mes concurrents, jusqu'à présent je n'ai pas voulu répondre aux attaques, aussi basses fussent elles, mais je prends désormais toutes les dispositions devant les tentatives de calomnies dont je fais l'objet ces derniers temps, car la diffamation, le mensonge et la manipulation n'ont pas de place dans cette campagne à Saint-Paul.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur