Joseph Sinimalé hors de danger

Nous l'apprenions il y a quelques heures, le Maire de Saint-Paul a été hospitalisé en urgence.



Après des examens et une perfusion, Joseph Sinimalé a finalement pu sortir de l'hôpital.



Il n'avait plus que 9 de tension. On pense alors à une grosse hypoglycémie



Selon une source proche, il aurait fait une chute de tension due à une surcharge de travail.





Il déclare lui-même dans un communiqué, tout juste sorti de l'hôpital:



"Je tiens tout d’abord a rassuré l’ensemble des Saint-pauloises et Saint-paulois: Je vais bien.



Ce dimanche, alors que j’allais présider la cérémonie de dépôt de gerbes dans le cadre de la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation j’ai été victime d’un léger malaise. En cause la chaleur mais surtout mon acharnement à travailler sans répit pour la population, pour faire avancer notre commune.



Après une série d’examens qui sont tous rassurants – j’ai d’ailleurs pu quitter l’hôpital Gabriel Martin de Saint-Paul dès 15h cet après midi - les médecins m’ont vivement conseillé du repos et de réduire pendant un moment mon rythme de travail. Je serai donc contraint dans les jours à venir de reporter certains rendez-vous. Je m’en excuse par avance auprès de ces personnes.



Je remercierai enfin les nombreuses personnes qui m’ont témoigné leur sympathie sitôt le petit incident connu.



A toutes et à tous je vous dis à très bientôt."