A la Une . Joseph Sinimalé demandera au préfet l'ouverture des plages de Saint-Paul Par LG - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 20:09 | Lu 452 fois





Prenant cette possibilité au vol, le maire de Saint-Paul Joseph Sinimalé informe qu'il va, dès la semaine prochaine, saisir le préfet de La Réunion pour une réunion de travail afin de définir tout le dispositif permettant la réouverture des plages de l’ouest et dans le respect des règles sanitaires imposées dans le cadre du covid19. Lors de la présentation des mesures de sortie de déconfinement ce jeudi soir , le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a précisé que le préfet pouvait autoriser la réouverture des centres nautiques et des plages sur sollicitation des maires.Prenant cette possibilité au vol, le maire de Saint-Paul Joseph Sinimalé informe qu'il va, dès la semaine prochaine, saisir le préfet de La Réunion pour une réunion de travail afin de définir tout le dispositif permettant la réouverture des plages de l’ouest et dans le respect des règles sanitaires imposées dans le cadre du covid19.