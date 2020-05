A la Une . Joseph Sinimalé : "Je suis prêt à construire l’union avec Alain Bénard"

Joseph Sinimalé envoie un signal clair à Alain Bénard : l'union au second tour ou alors la défaite assurée si les deux candidats se maintiennent. Par Ludovic. Grondin - Publié le Mercredi 27 Mai 2020 à 18:42 | Lu 832 fois

Joseph Sinimalé s'adresse au "troisième homme" du 1er tour à Saint-Paul. Le maire sortant appelle Alain Bénard à la raison afin de construire l'union. Il s’agit là du choix comptable le plus évident si les deux hommes souhaitent entretenir l’espoir de renverser la tendance au second tour. Huguette Bello part en effet avec un matelas confortable de 36,59% des voix exprimées.



"Le premier tour des élections municipales du 15 mars dernier à Saint-Paul a permis à chacun d’entre nous de nous exprimer dans le respect de la démocratie. Cependant, nous avons constaté que la multiplicité des candidats à droite a eu pour conséquence de favoriser la candidate de gauche même si son score est en régression de 10 points passant de 46% à 36%", relativise Joseph Sinimalé.



"J’appelle donc de toutes mes forces les candidats du premier tour à se rassembler pour mettre en échec la liste conduite par Huguette Bello. Si la liste PLR a fait son plein de voix, les résultats du premier tour ont clairement démontré que, unis, nous étions largement majoritaires à Saint-Paul. L’intermède dû à la période de confinement a permis à chacun d’entre nous de mûrir sa réflexion, d’échanger avec sa base - colistiers et militants - et à conclure qu’il était responsable et sage de rassembler nos forces. Il en va de l’avenir de Saint-Paul et aussi en grande partie du destin politique de La Réunion. Je suis prêt à construire l’union avec Alain Bénard", confirme ce mercredi Joseph Sinimalé

"Nos programmes respectifs n’étaient pas si éloignés" "Au deuxième tour, seuls Alain Bénard et moi pouvons déposer une liste. Les projets déjà engagés à Saint-Paul, le grand projet de l’éco-cité de Cambaie, pour ne citer qu’eux, ne peuvent souffrir d’un frein supplémentaire quant au développement de l’Ouest. Ces dernières années, grâce aux bonnes relations inédites entretenues entre la commune, le TCO, le Département et la Région, nous avons donné un véritable élan économique au territoire de l’Ouest. Tout doit être entrepris pour qu’une liste d’union soit déposée afin que toutes les chances soient de notre côté pour une brillante victoire. Je lance aujourd’hui un appel à Alain Bénard afin que nous proposions ensemble un projet commun aux Saint-Paulois pour ce deuxième tour des municipales. Nos programmes respectifs n’étaient pas si éloignés, nous pourrons sans problème en proposer un commun. Il en va de l’avenir de Saint-Paul !", lance Joseph Sinimalé.



Rappelons qu'en deuxième et troisième position au soir du 15 mars, Joseph Sinimalé et Alain Bénard s’étaient logiquement partagés les suffrages des électeurs de droite avec respectivement 19,89% et 14,60% des votes.





