Joseph Sinimalé : "Emmanuel Séraphin a la mémoire courte"

"La ville de Saint-Paul n’est pas l’organisatrice de l’événement Réunion Métis. Ce projet est porté par des organisateurs privés.Je rappellerai que Réunion Métis était déjà programmé sur le front de mer de Saint-Paul en 2018, mais en raison du mouvement des gilets jaunes, les organisateurs avaient préféré annuler.Monsieur Emmanuel Séraphin a décidément la mémoire très courte. En m’interpellant sur la période de réserve électorale en jouant à l’apprenti juriste, il oublie qu’en novembre 2013, la majorité municipale dont il faisait partie a célébré en grandes pompes le 350e anniversaire du peuplement. Plusieurs centaines de milliers d’euros de communication pris dans le budget municipal, donc dans la poche des saint-paulois pour donner une autre image au mandat ternie de Mme Bello.A écouter Monsieur Séraphin, on pourrait penser que les saint-paulois n’ont pas droit à des manifestations d’ampleur comme celle proposée par les organisateurs de Réunion Métis. La population et les acteurs culturels apprécieront certainement.Mais au delà de cet énième et habituelle sortie médiatique de Monsieur Séraphin, doit-on comprendre un début d’affolement dans le camp du PLR ? Monsieur Séraphin serait-il déjà en train de reconnaître la défaite de la liste de Mme Bello en mars prochain pour d’ores et déjà miser sur un recours."