La biographie de Joseph Sinimalé a été une opportunité qui s’est présentée. Au moment où j’ai dit oui, j’ai été surprise qu’il accepte d’emblée la proposition de se raconter. Je n’en reviens toujours pas. Les entretiens se sont déroulés sur plusieurs mois. Il m’a longuement parlé de son enfance à la Saline les Hauts, de ses différents mandats, des épreuves qu’il a traversées, des personnes qu’il a rencontrées, les campagnes qu’il a menées.



Il possède une grande sensibilité et une grande sagesse. Il est comparable à Nelson Mandela un homme qui a puisé sa force dans l’adversité. Je l’ai écouté pendant une quinzaine d’heures, j’ai eu l’occasion de l’accompagner dans son quartier de naissance où j’ai pu rencontrer ses camarades d’enfance, des habitants qui le côtoient, j’ai pu par la suite imaginer le canevas du manuscrit à travers sept chapitres : la patience, le désintéressement, l’humilité, le détachement, l’effort, la sobriété et la sagesse.



La biographie de Joseph Sinimalé est à l’opposé de celle de Vanessa Miranville que j’ai rédigée l’année dernière, mais tous deux possèdent « le même supplément d’âme » pour leur fonction : une passion envers les citoyens sans caractère de vénalité.



Si je vais rédiger d’autres biographies ? Non. Je vais maintenant passer à autre chose. Depuis plusieurs années, j’écris des nouvelles, j’ai envie maintenant de « rentrer en littérature » comme me l’a conseillé le formateur qui m’encadre. Me concentrer sur l’écriture d’un roman, mais je fais confiance au temps.



Joseph Sinimalé : Confessions d’un enfant de Saint-Paul

Edition Lu&Approuvé

Vente au profit de l’Association pour promouvoir l’écriture et la lecture.